Tumore, Lorenzin: "Concetto male incurabile appartiene al passato"

Il tumore fa meno paura rispetto al passato perché è aumentato, grazie alla ricerca, il numero delle persone che riesce a sopravvivere. Ancora sono molti, però, i decessi dovuti al cancro. Per questo la ricerca non si deve mai arrestare.

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha voluto soffermarsi sullo stato attuale della lotta contro i tumori: "Il concetto di cancro come 'male incurabile' appartiene al passato: il cancro tende sempre più verso la dimensione della cronicità. Come ben sapete, nonostante gli straordinari successi raggiunti, il cancro, resta comunque un 'nemico' da abbattere. I dati Istat indicano che i tumori sono la seconda causa di morte in Italia, anche se va sottolineato come nell'ultimo decennio la mortalità per cancro è diminuita. Ciononostante, l'incidenza è in costante incremento e ogni anno in Italia vengono diagnosticati 250mila nuovi casi. Per questa ragione dobbiamo continuare a lottare, potenziamo i nostri sforzi e con essi la capacità di coordinare e sostenere l'attività di prevenzione, di ricerca e di assistenza".

La Lorenzin ha anche voluto esprimere la sua gratitudine per tutte le associazioni di volontariato che, ogni giorno, si mettono a disposizione dei malati di tumore, soggetti decisamente vulnerabili.