Riccardo Scamarcio presenta "Pericle in Nero", Valeria Golino si vede con Vincent Cassel

Riccardo Scamarcio ha presentato oggi a Roma "Pericle il Nero", film che uscirà nelle sale italiane il prossimo 12 maggio, e poi, il 19, verrà presentato a Festival di Cannes

"Essere a Cannes per noi è come vincere alla Champions League, quando abbiamo ricevuto l'invito abbiamo festeggiato per una settimana".

"Siamo due reietti, Pericle in quanto sicario orfano e migrante, affiliato a un'organizzazione criminale napoletana, io in quanto personaggio pubblico e famoso e dunque sottoposto alle critiche di chi mi osserva: chiunque può dire qualunque cosa di me. Per difendermi devo non ascoltare più, isolarmi, se vogliamo. Forse è anche per questa similitudine che ho tanto amato questo personaggio. Pericle è un uomo fragile, una sorta di candido interrotto, mai cresciuto dall'adolescenza e che si trova a fare i conti con un'amoralità che forse non vorrebbe".

"Pericle il Nero", unico film italiano che farà parte della selezione ufficiale alnarra la storia di un killer della camorra che va a vivere in Belgio. Non è una pellicola che parla di camorra, tuttavia, ma, come ha precisato il regista Stefano Mordini, di solitudine e della grettezza dei criminali. Scamarcio ha voluto a tutti i costi interpretare e produrre "Pericle il Nero" e si è sentito al settimo cielo quando ha saputo che la pellicola avrebbe concorso a Cannes nella sezione 'Un Certain Regard':La nuova pellicola interpretata da Scamarcio parla di camorra e isolamento, quell'emarginazione che connota la vita di certe persone, di molti criminali. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di "Pericle il Nero", Riccardo ha affermato di sentirsi un po'al protagonista del film:Il film diretto da Mordini è ispirato all'omonimo libro scritto da, in cui Pericle viene descritto come un uomo coi capelli bianchi, grasso e sgradevole, insomma diverso da Scamarcio. Quest'ultimo, comunque sia, ha fatto il possibile per immedesimarsi nel difficile ruolo. Il film è ambientato in Belgio, esattamente a Liegi, è narra la vita di Pericle, un camorrista solitario e desolato, un malavitoso come tanti. Bella prova per Riccardo Scamarcio, che lo sottolineiamo, ha anche prodotto il film assieme alla compagna Valeria Golino. A proposito, sembra che il rapporto tra quest'ultima e l'attore pugliese non sia più idilliaco. Valeria, secondo alcuni rumors, starebbe flirtando nientemeno che con Vincent Cassel, noto attore e regista francese, nonché ex marito di Monica Bellucci. Riccardo Scamarcio, dal canto suo, non è rimasto con le mani in mano: Novella 2000 ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono mentre bacia una misteriosa mora. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che Valeria e Riccardo si sono separati, manca solo l'ufficializzazione della rottura. Secondo voi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si lasceranno veramente. Beh, a giudicare dalle foto pubblicate recentemente da molti siti scandalistici non potremmo che rispondere affermativamente. Valeria incontra spesso Vincent Cassel e Riccardo si consola con una bella e misteriosaL'anno scorso la Golino e Scamarcio avrebbero dovuto sposarsi ma le nozze vennero, a sorpresa, rimandate per impegni professionali. Sarà stato veramente il lavoro ad impedire ai due attori di pronunciare il fatidico sì?