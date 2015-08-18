Home Attualità Riforma del Codice della Strada: ok a passeggero sul motorino

Riforma del Codice della Strada: ok a passeggero sul motorino

di Redazione 18/08/2015

Oggi, 18 agosto 2015, entra in vigore il nuovo Codice della Strada. Tante le novità, tra cui la possibilità per i ragazzi che hanno tra i 16 e i 18 anni di trasportare un passeggero sul motorino. Ovviamente il guidatore deve essere provvisto del necessario titolo che abilita alla guida del mezzo Capita spesso, in Italia, che in estate entrino in vigore norme importanti, come quelle del Codice della Strada. La novità più importante introdotta dalla legge 115/2015, approvata dal Parlamento lo scorso 29 luglio, è senza dubbio quella che elimina il divieto per i minori che hanno tra i 16 e i 18 anni, titolari del patentino per guidare un ciclomotore o motociclo, di trasportare un passeggero. Modifiche anche relativamente ai requisiti per il rilascio delle patenti di guida e quelli richiesti agli esaminatori. La nuova disciplina normativa introduce nuovi requisiti inerenti al campo visivo minimo verso l'alto, che d'ora in poi sarà di 30 gradi, e agli esaminatori di scuola guida. L'attuale testo richiede agli istruttori di guida delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B la titolarità di una patente di categoria B da minimo tre anni. L'articolo 11 della legge 115/2015, invece, stabilisce che gli esaminatori per l'ottenimento della patente B devono essere muniti di una patente equivalente da almeno tre anni; per le altri patenti (AM A1, A2, A, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E e DE), invece, gli esaminatori che svolgono la loro professione al 30 giugno 2015 possono effettuare esami previa conclusione di un iter formativo stabilito dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, anche se sono in possesso di patente di categoria corrispondente. I possessori di patenti speciali non sono più assoggettati al limite di massa massima autorizzata di 750 kg, che era prescritto per guidare mezzi trainanti un rimorchio. La titolarità della patente di categoria corrispondente è richiesta anche per il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 kg). Gli adolescenti italiani esultano, dunque, poiché d'ora in poi potranno trasportare i loro amici sui loro motorini. Dobbiamo ricordare, però, che bisogna sempre allacciare il casco, rispettare i limiti di velocità e stare attenti. Anche la minima distrazione può costare cara.

