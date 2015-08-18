Home Scienza e tecnologia Usa, Sam Ray salvato da Siri: pick-up lo aveva travolto

di Redazione 18/08/2015

Un ragazzo americano deve la vita al suo iPhone, o meglio all'assistente virtuale Siri, perché senza di lui, probabilmente, ora non potrebbe raccontare la sua disavventura Il 18enne americano, Sam Ray, è stato investito dal suo pick-up mentre lo stava riparando (il cavalletto ha ceduto) e, grazie a Siri è riuscito a chiamare i soccorsi. L'episodio è avvenuto in Tennessee. L'assistente virtuale Apple, dunque, si è rivelato provvidenziale per il giovane Sam, che ha parlato dell'incidente a molti media e tabloid. Quando ha ceduto il cavalletto, Ray è stato bloccato dal peso enorme del mezzi (2 tonnellate circa): non riusciva più a muovere le braccia ma ha saputo avviare Siri. "Ho detto a Siri: chiama il 911", ha rivelato Sam. I soccorsi sono arrivati immediatamente. Inizialmente, l'operatore telefonico che aveva ricevuto la chiamata di Sam pensava che si trattasse di una burla; poi, sentendo che il giovane si lamentava molto, ha capito che necessitava subito di assistenza. Ray è stato immediatamente trasportato in ospedale: ha riportato la frattura di diverse costole. Siri, dunque, può salvare la vita. Un motivo in più per usare spesso l'assistente vocale di iOS. A dire il vero, Siri è stato spesso criticato, soprattutto poco dopo l'uscita. Col passar del tempo, però, gli utenti hanno iniziato a capirlo ed apprezzarlo. E' notizia delle ultime ore quella della possibile conversione di Siri in 'Voicemail', ossia una particolare e innovativa segreteria telefonica. Secondo il sito Business Insider, diversi dipendenti di Apple stanno mettendo a punto un innovativo servizio di Voicemail che, mediante Siri, consentirà di rispondere alle chiamate come ognuno vuole, e riprodurre i messaggi lasciati. E' probabile che tali funzioni faranno parte del nuovo 'pacchetto' iCloud Voicemail, che dovrebbe arrivare il prossimo anno, forse contestualmente al lancio di iOS 10. Il funzionamento del servizio Voicemail sarà semplice: quando l'utente non sarà in grado di rispondere a una telefonata, Siri lo farà per lui: iCloud Voicemail fornirà indicazioni sul luogo dove si trova l’utente e sulla ragioni per cui non è in grado di rispondere a certi soggetti. E' decisamente interessante la funzione trascrizione dei messaggi vocali: Siri, insomma, diventerà una sorta di segretaria personale.

