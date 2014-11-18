Loading...

Ebola, seconda vittima negli Usa: medico tornato dalla Sierra Leone

18/11/2014

Il virus Ebola non cede e miete ancora vittime. Stroncato anche il medico della Sierra Leone tornato negli Stati Uniti.

Martin Salia era stato trasferito qualche giorno fa negli Usa per essere sottoposto alle terapie anti Ebola. L'uomo, 44 anni, era un chirurgo presso il Kissy United Methodist Hospital di Freetown. Si tratta della seconda persona che muore di Ebola negli Usa. Precedentemente, il virus aveva stroncato Eric Thomas Ducan, contagiato in Liberia e spirato a Dallas un mese fa.

Salia è deceduto ieri mattina, alle 4. "È con il cuore molto pesante che condividiamo questa notizia. Purtroppo, nonostante i nostri sforzi, non siamo riusciti a salvarlo", ha detto, rammaricato, Phil Smith, direttore medico dell’Unità di bio contenimento del Nebraska Medical Center.

