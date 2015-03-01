Loading...

Silvio Berlusconi si rompe malleolo: camminerà con stampella

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2015

Silvio Berlusconi si è fratturato il malleolo mentre scendeva dalla sua macchina ed ora dovrà camminare per una ventina di giorni con una stampella.

Ex premier dunque protagonista di un'ennesima disavventura, per fortuna con un risvolto non troppo traumatico. "Il presidente ha una piccola frattura composta del malleolo che si è procurato qualche giorno fa mettendo male il piede scendendo dalla macchina", ha asserito il professor Alberto Zangrillo, aggiungendo poi che il Cavaliere ha riportato quella che comunemente viene definita una 'storta'.

Attualmente Berlusconi è controllato da un'equipe di medici della clinica Madonnina di Milano.

