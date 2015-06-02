Loading...

Roma, 19enne scambiata per prostituta a Rocca Cencia

02/06/2015

Stava aspettando l'autobus, dopo un'altra giornata di lavoro in un hotel in centro. All'improvviso le si avvicina un 37enne che le chiede quanto vuole per un rapporto 'intimo'. Lei gli dice che ha sbagliato e fugge. Lui la insegue e cerca di violentarla. Provvidenziale è stato l'intervento di alcuni conoscenti della ragazza, che hanno messo in fuga l'uomo. E' successo ieri in località Rocca Cencia (periferia est di Roma).

Il 37enne credeva che la 19enne fosse una prostituta. La giustificazione non gli ha giovato: è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

