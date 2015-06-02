Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ebola, infermiere allo Spallanzani monitorato: condizioni stabili

Redazione Avatar

di Redazione

02/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Stabili le condizioni dell'infermiere di Sassari che è stato infettato dal virus Ebola in Sierra Leone. Il dato si apprende da un comunicato stampa diffuso dallo Spallanzani, ospedale romano dove si trova il sanitario.

"Il paziente è in condizioni cliniche stabili e con ulteriore riduzione dell'esantema. I parametri vitali sono nella norma, è vigile e collabora. Si alimenta autonomamente con terapia per via orale e parenterale", recita il comunicato diffuso nelle ultime ore dai medici dello Spallanzani.

Non è stata ovviamente sciolta la prognosi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, 19enne scambiata per prostituta a Rocca Cencia

Articolo Successivo

Raz Degan e Paola Barale: storia d'amore finita

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022