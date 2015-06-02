Ebola, infermiere allo Spallanzani monitorato: condizioni stabili

Stabili le condizioni dell'infermiere di Sassari che è stato infettato dal virus Ebola in Sierra Leone. Il dato si apprende da un comunicato stampa diffuso dallo Spallanzani, ospedale romano dove si trova il sanitario.

"Il paziente è in condizioni cliniche stabili e con ulteriore riduzione dell'esantema. I parametri vitali sono nella norma, è vigile e collabora. Si alimenta autonomamente con terapia per via orale e parenterale", recita il comunicato diffuso nelle ultime ore dai medici dello Spallanzani.

Non è stata ovviamente sciolta la prognosi.