Ebola, infermiere allo Spallanzani monitorato: condizioni stabili
di Redazione
02/06/2015
Stabili le condizioni dell'infermiere di Sassari che è stato infettato dal virus Ebola in Sierra Leone. Il dato si apprende da un comunicato stampa diffuso dallo Spallanzani, ospedale romano dove si trova il sanitario.
"Il paziente è in condizioni cliniche stabili e con ulteriore riduzione dell'esantema. I parametri vitali sono nella norma, è vigile e collabora. Si alimenta autonomamente con terapia per via orale e parenterale", recita il comunicato diffuso nelle ultime ore dai medici dello Spallanzani.
Non è stata ovviamente sciolta la prognosi.
Redazione