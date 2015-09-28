Home Sport Ilary Blasi Incinta: Terzogenito in Arrivo in Casa Totti

di Redazione 28/09/2015

Ilary Blasi, soubrette e moglie del calciatore della Roma, Francesco Totti, aspetta il terzo bebè. Lo ha rivelato la stessa showgirl nel corso della prima puntata de Le Iene, programma che conduce da molti anni La notizia sensazionale è stata resa nota proprio ieri, in occasione del 39esimo compleanno del capitano della Roma. Francesco Totti, già padre di Christian e Chanel, sarà felicissimo di diventare padre per la terza volta. Una lieta notizia, dunque, ha tirato su il morale al calciatore che, qualche giorno fa, nella gara contro il Carpi, si è infortunato. Ieri sera Ilary Blasi, 34 anni, ha affermato rivolgendosi a Mammuccari: "Devo dire che anche in studio quest'anno siamo in tre: io, te e qui". La moglie di Totti ha indicato la pancia e poi ha asserito: "Vabbè l'ho detto, ora basta". Teo Mammuccari, entusiasta della lieta notizia, ha subito chiamato in diretta l'amico Francesco Totti, facendogli gli auguri. Un compleanno speciale, dunque, per il numero 10 della Roma, costretto a stare lontano dai campi di calcio per almeno un mese a causa dell'infortunio riportato durante il match contro il Carpi. La notizia dell'arrivo del terzogenito avrà sicuramente spazzato via quel velo di tristezza successivo all'infortunio. Ilary Blasi e Francesco Totti sono convolati a nozze 10 anni fa e sono genitori di Christian (10 anni) e Chanel (8 anni). La coppia è considerata come una delle più solide del mondo dello sport e dello spettacolo. Sia Ilary che Francesco hanno più volte fatto intendere, nel corso delle interviste, di voler allargare la famiglia.

