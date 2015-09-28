Home Cronaca ROMA, CONTROSOFFITTO CEDE: TRENI METRO FERMI. LUNEDI' NERO PER PENDOLARI

di Redazione 28/09/2015

Disavventura per molti pendolari romani che, ogni mattina, devono prendere la metro per raggiungere il posto di lavoro. Sulla linea A della metropolitana romana, in direzione Battistini, i convogli sono rimasti fermi pre problematiche tecniche Giornata di passione, dunque, per i tanti romani che dovevano recarsi al lavoro. Attualmente, le persone che dovevano salire sui treni sono ferme alle stazioni, in attesa dei bus sostitutivi che li dovranno portare a destinazione. Secondo quanto ha rivelato Atac negli ultimi minuti, il blocco dei treni sarebbe dovuto al cedimento di un controsoffitto nei pressi della stazione Spagna. Non si è verificato, comunque, nessun danno a cose o persone. I pendolari romani, comunque, sono abituati agli inconvenienti e ai disservizi. Si pensi che malfunzionamenti si sono verificati anche nel giorno dell'inaugurazione della linea C della metro. Un calo di tensione, lo scorso 29 giugno, impedì a tanti romani di salire sui convogli. Un passeggero rivelò: "Siamo rimasti abbandonati sulle banchine al buio per oltre mezz'ora. Nessuno ci ha dato informazioni, se non un annuncio dell'altoparlante. Quando è tornata la luce poi ci è stato detto di muoverci verso l'esterno dove erano stati attivati bus sostitutivi". Nello stesso giorno si verificò un guasto anche sulla ferrovia Roma-Lido. Atac si giustificò così: "Il servizio è stato interrotto in alcuni momenti a causa di un malfunzionamento al sistema di alimentazione della linea. I tecnici Atac sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la tensione e dare continuità operativa al servizio". L'ennesimo lunedì nero di migliaia di pendolari romani. Questa è Roma.

