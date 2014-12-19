Roma-Milan, Berlusconi carica rossoneri: "Siamo più forti"

Silvio Berlusconi carica il Milan e spera nel colpaccio dei rossoneri allo Stadio Olimpico di Roma. Domani, infatti, Roma e Milan si affronteranno.

"La partita contro la Roma è 'fondamentale' e il Milan deve andare in campo sapendo di essere 'più forte'. Complimenti per la partita contro il Napoli, è stata stupenda", ha affermato Silvio Berlusconi nel corso di una recente intervista.

"Per quanto riguarda la partita di Roma è fondamentale. Entrate in campo sapendo di essere più forti. Non cambierei mai la nostra rosa con la loro. All'Olimpico c'è la pista d'atletica in mezzo, quindi non dovete farvi intimorire dal tifo, è lontano. Siete nella posizione di entrare in campo e dimostrare di essere più forti. Andate dentro in campo con forza e decisione, perché siamo più forti", ha aggiunto il Cavaliere, fomentando i calciatori del Milan.

Basterà il fomento di Berlusconi per migliorare le performance dei giocatori del Milan contro la Roma, una delle squadre candidate al prossimo scudetto?