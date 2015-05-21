Roma, minori rom abusati nei bagni della Stazione Termini: 7 arresti
di Redazione
21/05/2015
Gli uomini della Polizia ferroviaria di Roma hanno messo fine a una vicenda sconcertante e nauseante. Determinati soggetti facevano prostituire minori di etnia rom, tra i 13 e i 17 anni, alla Stazione Termini. I rapporti 'intimi' si consumavano in luoghi doversi, come bagni pubblici, esercizi commerciali vicini alla stazione oppure nelle case dei clienti.
I poliziotti hanno messo in manette, dopo aver compiuto innumerevoli accertamenti, 7 persone, di cui 5 sono romane. Un soggetto raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare è risultato morto. Gli agenti sono stati impegnati per diversi mesi nell'operazione ribattezzata "Meeting Point". Riprese, video e pedinamenti non hanno lasciato spazio a dubbi.
Redazione