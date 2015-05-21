Morgan getta fango su X Factor: "Tomba della creatività"

Morgan si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, recentemente, sparando a zero contro i talent e, nello specifico, X Factor. Il cantautore milanese ha rivelato che non è stato ancora pagato per l'attività svolta a X Factor.

Sky e Fremantlemedia hanno subito replicato a Morgan, sostenendo di aver versato la somma a Morgan ma che il 'quantum' è stato immediatamente sottoposto a pignoramento da Equitalia. Pare che il debito di Morgan si attesti sui 300.000 euro.

Morgan, ormai sfrutta ogni occasione per gettare fango sui talent. Ecco cosa ha detto nel corso della presentazione del Brianza Rock Festival: "Il talent show, ma soprattutto X Factor, è la tomba della creatività. Mi piacerebbe che i titoli fossero: 'X Factor non ha pagato Morgan', quello dovrebbe essere il titolo... Chiunque ha talento non faccia un talent show. E' uno stratagemma per far firmare un contratto discografico a tutti quelli che si iscrivono. Sappiate ragazzi che quando vi iscrivete anche solo per la prima audizione voi avete già firmato un contratto discografico, voi siete legati mani e piedi per sempre a una casa discografica che non vi farà avere successo".