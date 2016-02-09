Sanremo 2016 Scaletta Prima Serata: orari delle esibizioni degli ospiti!
di Redazione
09/02/2016
Ci penserà Lorenzo Fragola a rompere il ghiaccio, questa sera, sul palco dell'Ariston. Occhi puntati sul piccolo teatro di Sanremo, noto in tutto il mondo per una delle kermesse musicali più chiacchierate ed attese dal grande pubblico. Inizio fissato per le 20.30. Tv sintonizzate su Rai Uno. L'ingresso in scena sarà festeggiato con un breve filmato che racchiuderà pillole dei vincitori delle passate edizioni di Sanremo e, poi, partirà la gara, divenuta sempre più uno show, traghettato dal simpatico Carlo Conti, quest'anno sicuramente spalleggiato dalla frizzantezza di Virginia Raffaele (che ci auguriamo si butti sulle imitazioni). Sarà Lorenzo Fragola a rompere il ghiaccio. Seguiranno, in ordine:
- Noemi
- Dear Jack
- Giovanni Caccamo/ Deborah Iurato
- Stadio
- Arisa
- Enrico Ruggeri
- Bluvertigo
- Rocco Hunt
- Irene Fornaciari
Articolo Precedente
Safer Internet Day: Adolescenti Italiani Dipendenti da Facebook e WhatsApp
Articolo Successivo
Miley Cyrus Nuda su Instagram e Protagonista Serie Tv con Woody Allen
Redazione