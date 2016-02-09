Loading...

Blog Uomini e Donne

Sanremo 2016 Scaletta Prima Serata: orari delle esibizioni degli ospiti!

Redazione Avatar

di Redazione

09/02/2016

0b998f4c86bdf33193b5fdfcea5dc35eCi penserà Lorenzo Fragola a rompere il ghiaccio, questa sera, sul palco dell'Ariston. Occhi puntati sul piccolo teatro di Sanremo, noto in tutto il mondo per una delle kermesse musicali più chiacchierate ed attese dal grande pubblico. Inizio fissato per le 20.30. Tv sintonizzate su Rai Uno. L'ingresso in scena sarà festeggiato con un breve filmato che racchiuderà pillole dei vincitori delle passate edizioni di Sanremo e, poi, partirà la gara, divenuta sempre più uno show, traghettato dal simpatico Carlo Conti, quest'anno sicuramente spalleggiato dalla frizzantezza di Virginia Raffaele (che ci auguriamo si butti sulle imitazioni). Sarà Lorenzo Fragola a rompere il ghiaccio. Seguiranno, in ordine:
  • Noemi
  • Dear Jack
  • Giovanni Caccamo/ Deborah Iurato
  • Stadio
  • Arisa
  • Enrico Ruggeri
  • Bluvertigo
  • Rocco Hunt
  • Irene Fornaciari
Dunque, calcolate un esordio alle 20.30 per sintonizzarvi al momento giusto e non perdervi l'esibizione del vostro cantante preferito! Sanremo e' anche tempo di grandi ospiti (solitamente strapagati) ed alle 22 dovrebbe esibirsi Laura Pausini che proporrà un Medley e poi presenterà la nuova canzone "Simili". Alle 23, invece, spazio alla grande musica internazionale con l'atteso Elton John. Si esibirà anche il nuovo fenomeno musicale Maître Gims.  A che ora sbircerete, dalle vostre case, il palco dell'Ariston? Per quanto lo si critichi, nessuno di noi può ammettere di non aver mai fatto zapping sul primo canale Rai anche solo per scoprire chi sia il meno intonato della serata o quante gaffes facciano i conduttori. Tutti cantano Sanremo, ma voi lo vedrete?  
