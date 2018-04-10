Home Anticipazioni Uomini e Donne Sara Affi Fella ha scelto Luigi? La reazione di Lorenzo

Sara Affi Fella ha scelto Luigi? La reazione di Lorenzo

di Redazione 10/04/2018

Anticipazioni riguardanti Uomini e donne vogliono Sara Affi Fella che sceglie Luigi Mastroianni. La reazione di Lorenzo non sarebbe stata delle migliori. Lorenzo Riccardi segnalato la redazione di Uomini e Donne Nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto modo di leggere diverse notizia che vedono come protagonista Lorenzo Riccardi. Il corteggiatore sarebbe stato segnalato la redazione di Uomini e Donne a causa delle sue amicizie. Secondo alcune testimonianze fatti ragazzo sarebbe stato avvistato in compagnia di Sonia Lorenzini... Se ben ricordate la ragazza, con un passato da ex corteggiatrice ad ex tronista, dopo la fine della sua relazione con Emanuele Mauti sembra essere tornata in pista alla ricerca di un nuovo amore. Diatriba con Sara Affi Fella mi ha fatto sì che Lorenzo Riccardi abbia iniziato ad avvicinarsi ad altre donne? Sara dopo Lorenzo bacia Luigi? Sara Affi Fella durante il suo percorso come tronista Uomini e Donne ha spiegato di non essere intenzionata a regalare bacio a nessuno. Quando successo con Lorenzo Riccardi è stato un gesto voluto è sentito, ma ciò non implica che ad ogni esterna debba essere replicato. La stessa Maria De Filippi in occasione di una puntata di Uomini e Donne aveva sottolineato come per la tronista napoletana sarebbe stato più facile baciare Lorenzo piuttosto che Luigi... Ma dopo settimane di attesa ecco che Sara Affi Fella bacia Luigi, un gesto decisamente spontaneo ma soprattutto carico di sentimenti. Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni? E cosa delle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni al culmine del suo percorso a Uomini e Donne. Non è ancora ben chiaro Se l'anticipazione è frutto di alcuni rumors nati sul web, o qualcosa di concreto. In occasione dell'ultima puntata del trono classico in diretta oggi 10 aprile Lorenzo Riccardi ha deciso di abbandonare lo studio, chiedendo alla tronista napoletana di raggiungerlo. Sara Affi Fella però sembra essere intenzionata a continuare il suo percorso all'interno di Uomini e Donne... Dunque la napoletana realmente scelto Luigi Mastroianni?

