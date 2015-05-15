Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Boom foreste in Italia: ognuno ha 200 alberi, rimboschimento notevole

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

In Italia aumenta il numero di alberi. Una bella notizia sul fronte dell'ambiente. Ogni italiano ha 200 alberi. La percentuale annua di sviluppo delle foreste è pari allo 0,6%: un vero record.

Mai, negli ultimi 500 anni, l'Italia ha vissuto un così bel momento sul piano del rimboschimento. "Negli ultimi quattro decenni sono stati recuperati 3,5 milioni di ettari di terreno dedicato alla natura e la minaccia di inondazioni è stata notevolmente ridotta", ha asserito un rappresentante dell'Italia in occasione di una discussione al Consiglio Economico e Sociale Onu.

Il rimboschimento non fa bene solo all'ambiente ma anche all'uomo, visto che migliora la qualità dell'aria, è più semplice gestire i rifiuti e l'afa diminuisce.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tumore al seno diventa pericoloso se donna è stressata

Articolo Successivo

Sbarchi, Gentiloni esclude rischio infiltrazioni terroristiche

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022