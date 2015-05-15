Boom foreste in Italia: ognuno ha 200 alberi, rimboschimento notevole

In Italia aumenta il numero di alberi. Una bella notizia sul fronte dell'ambiente. Ogni italiano ha 200 alberi. La percentuale annua di sviluppo delle foreste è pari allo 0,6%: un vero record.

Mai, negli ultimi 500 anni, l'Italia ha vissuto un così bel momento sul piano del rimboschimento. "Negli ultimi quattro decenni sono stati recuperati 3,5 milioni di ettari di terreno dedicato alla natura e la minaccia di inondazioni è stata notevolmente ridotta", ha asserito un rappresentante dell'Italia in occasione di una discussione al Consiglio Economico e Sociale Onu.

Il rimboschimento non fa bene solo all'ambiente ma anche all'uomo, visto che migliora la qualità dell'aria, è più semplice gestire i rifiuti e l'afa diminuisce.