Scandalo Volkswagen: Film con Leonardo Di Caprio in Arrivo?

di Redazione 13/10/2015

Lo scandalo Volkswagen ha avuto eco in tutto il mondo. Non si fa che parlare d'altro negli ultimi tempi. E' costato caro al colosso automobilistico tedesco comportarsi in modo truffaldino. Dovrà pagare i danni, e con gli interessi. Si vocifera che lo scandalo Volkswagen verrà trattato anche in un film interpretato nientemeno che da Leonardo Di Caprio L'Hollywood Reporter ha reso noto che molto probabilmente Di Caprio sarà il protagonista di un film sullo scandalo Volkswagen. L'obbrobrio tedesco, dunque, verrà riportato anche in un film interpretato dal grande attore di origini italiane che, ultimamente, è nelle sale con "Revenant - Redivivo", film diretto da Alejandro Gonzalez Inarritu che, forse, gli permetterà di vincere qualche Oscar. Pare che la Appian Way, casa produttrice dello stesso "Revenant", si sia già accaparrata i diritti del libro scritto da Jack Ewing, incentrato sulla vergogna Volkswagen. La Appian Way, comunque, collaborerà con la Paramount Pictures per iniziare al più presto la lavorazione della pellicola incentrata su uno dei più grossi scandali della storia dell'industria automobilistica mondiale. Non si conosce, attualmente, né il regista né lo sceneggiatore del film sullo scandalo Volkswagen e, se vogliamo essere sinceri, neanche Leonardo ha rilasciato dichiarazioni in merito; quindi è tutto incerto e tutto da confermare. Ricordiamo che, tempo fa, Volkswagen ha ammesso di aver eluso la normativa antismog negli Usa: circa 11 milioni di auto alimentate a gasolio sarebbero fuorilegge. Chissà se si riuscirà ad iniziare e, soprattutto, portare a termine un film incentrato su tale vergogna che ha fatto indignare il mondo intero?

