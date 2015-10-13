Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Scandalo Vendita Diritti Tv: Fango sulla Serie A, Lotito Rischia Grosso

Redazione Avatar

di Redazione

13/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nuovo scandalo sulla vendita dei diritti tv e la Serie A italiana torna nuovamente nel mirino dei giudici. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno iniziato a perquisire le sedi di numerosi team italiani, a cominciare da Bari e Genoa

  Vita dura per alcuni presidenti di club italiani, come Preziosi, Paparesta e Lotito. La pubblica accusa sta indagando anche su Infront, consulente della Lega Calcio relativamente ai diritti tv, in quanto avrebbe cercato di spingere il bando verso Mediaset. Infront ha subito commentato la vicenda con un comunicato: "Confermiamo che venerdì scorso, 9 ottobre 2015, la Procura di Milano ha avviato un'indagine a carico di Marco Bogarelli, Giuseppe Ciocchetti e Andrea Locatelli, manager di Infront Italy, relativa a una presunta contribuzione per inappropriate pratiche finanziarie nei confronti di due squadre italiane di calcio e per una presunta turbativa del processo amministrativo dell'asta di assegnazione dei diritti TV della Lega Serie A per il periodo 2015/2018". Infront, comunque sia, ha voluto sottolineare di non essere indagata per tali ragioni: "Infront e il suo management locale stanno collaborando con le autorità al fine di dimostrare la correttezza dell'operato dei manager della società. Infront non ha e non ha mai intrattenuto alcun rapporto con la società svizzera di consulenza Tax & Finance e/o con Andrea Baroni". I magistrati, però, sono diffidenti e ritengono che Infront abbia manovrato il bando per favorire Mediaset, alterando modi e tempi. Tegola, dunque, anche per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è accusato di aver ostacolato l'attività di vigilanza della Covisoc.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Scandalo Volkswagen: Film con Leonardo Di Caprio in Arrivo?

Articolo Successivo

PLAYBOY, ADDIO AL NUDO INTEGRALE: SVOLTA EPOCALE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025