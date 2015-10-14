Home Spettacoli Emilia Clarke: Esquire la Incorona Donna più Sexy al Mondo

di Redazione 14/10/2015

Emilia Clarke, attrice talentuosa e sensuale, è stata incoronata dalla rivista Esquire come donna più sexy del pianeta. Una bella soddisfazione per l'attrice 28enne, che ha vestito anche i panni di Sarah Connor in "Terminator Genisys" Un 2015 da incorniciare, dunque, per Emilia visto che lo scorso settembre era stata eletta "Donna dell'anno" da GQ. La Clarke appare parzialmente svestita sulla numero di novembre di Esquire, nonché in diverse foto all'interno della celebre rivista. Per Esquire, dunque, non ci sono dubbi: Emilia Clarke è la donna più sensuale al mondo. Ogni anno, il celebre magazine, incorona un personaggio famoso che, secondo lui, ha un fascino irresistibile. Quest'anno domina la classifica proprio Emilia, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a "Il trono di spade". La Clarke ha mostrato tutta la sua bravura e bellezza ne "Il trono di spade" ma anche in "Terminator - Genisys", al fianco del grande Arnold Schwarzenegger. Emilia, secondo, Esquire è un'attrice unica perché ha doti e qualità diverse e opposte, insomma è un personaggio speciale. Riportiamo la motivazione per cui Esquire ha incoronato Emilia come donna più sexy al mondo: "Ha messo insieme la dolcezza e la forza, con una determinazione al limite del sangue freddo. E questo facendo sembrare naturali tutte queste emozioni. Qualcosa in questi contrasti spiega anche il suo sex appeal. Può interpretare una regina e la sorella più piccola, la dominatrice e la sua compagna". Insomma, Emilia sta ottenendo lodi e riconoscimenti anche se non ha interpretato Anastasia Steele in "50 sfumature di grigio". Come tutti sanno, l'attrice rifiutò tale parte per le numerose scene di nudo.

