Sciopero dei medici revocato, Lorenzin: "Prendiamo impegni e li rispettiamo"

Redazione Avatar

di Redazione

19/05/2015

Lo sciopero dei medici che era stato indetto per oggi, 19 maggio 2015, è stato revocato. I medici, dunque, saranno nei loro studi come sempre, pronti ad accogliere i pazienti. La notizia è stata annunciata ieri sera, mediante Twitter, dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

"Sciopero medici revocato. Prendiamo impegni e li rispettiamo. Grazie a tutti per il buonsenso. I pazienti prima di tutto", ha twittato la Lorenzin. Il motivo della protesta dei medici era l'assenza del rinnovo della convenzione della categoria con il SSN.

Medici al lavoro, dunque, oggi, anche se non si escludono sporadici disagi.

