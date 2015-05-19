Spagna, bimbo nascosto nel trolley riabbraccia mamma: momento commovente

Ricordate Adou, il bimbo ivoriano che, pur di ricongiungersi con la madre, ha sfidato i controlli alla dogana, nascondendosi un trolley? Ebbene, il piccolo ha potuto finalmente riabbracciare mamma e papà, che vivono in Spagna.

I genitori di Adou Ouattara hanno deciso di lasciare materiale genetico in tribunale per la prova del dna; quindi per fugare ogni dubbio di una tratta di esseri umani. Tra qualche settimana, dunque, anche Adou potrà vivere in Spagna.

"E' stato un incontro molto emotivo. Il piccolo si è messo a correre verso la donna che ha iniziato a piangere", ha rivelato l'avvocato dei genitori di Adou.