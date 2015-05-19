Spagna, bimbo nascosto nel trolley riabbraccia mamma: momento commovente
di Redazione
19/05/2015
Ricordate Adou, il bimbo ivoriano che, pur di ricongiungersi con la madre, ha sfidato i controlli alla dogana, nascondendosi un trolley? Ebbene, il piccolo ha potuto finalmente riabbracciare mamma e papà, che vivono in Spagna.
I genitori di Adou Ouattara hanno deciso di lasciare materiale genetico in tribunale per la prova del dna; quindi per fugare ogni dubbio di una tratta di esseri umani. Tra qualche settimana, dunque, anche Adou potrà vivere in Spagna.
"E' stato un incontro molto emotivo. Il piccolo si è messo a correre verso la donna che ha iniziato a piangere", ha rivelato l'avvocato dei genitori di Adou.
Articolo Precedente
Eros Ramazzotti auguri in diretta tv alla moglie Marica: “Amore mio, ti amo”
Articolo Successivo
Sciopero dei medici revocato, Lorenzin: "Prendiamo impegni e li rispettiamo"
Redazione