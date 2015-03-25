Home Attualità Scuola: studenti in classe scoprono che il prof di chimica è diventato donna

Scuola: studenti in classe scoprono che il prof di chimica è diventato donna

di Redazione 25/03/2015

Caso che arriva dalla California, ove a Chino, alcuni studenti della High School, quando sono tornati a scuola questa settimana hanno trovato in aula una novità: il prof di chimica era diventato una donna. Assumendo il nome di Amanda Swager, il professor Michael, che praticamente da sempre sentiva e pensava di avere “qualcosa” di femminile, se ne è "andato", dando inizio ad un importante cambiamento e ad una nuova vita. Il professor Michael infatti per un po’ di tempo è stato assente da scuola ed oggi, è ritornato dietro alla cattedra da donna; una novità della quale, la scorsa settimana la scuola ha informato gli alunni ed i genitori, ma nonostante ciò, non è mancato il clamore e le polemiche! “Parole” dalle quali Amanda, si è difesa affermando che si tratta di “una questione personale” e di essere pronta a fare nel migliore dei modi il suo lavoro, avendo tutti i titoli per farlo! Michela Galli

