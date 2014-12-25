Sicilia, immigrato in isolamento per sospetta Tbc e malaria

Momenti di paura in Sicilia. Un immigrato a bordo di una nave entrata nel canale di Sicilia è stato soccorso assieme ad altri conterranei ma probabilmente ha la malaria e la Tbc.

Il migrante ha sintomi che fanno pensare alla Tbc e alla malaria ma dovrà essere sottoposto ad altri accertamenti. I sanitari della nave Driade, comunque sia, hanno ritenuto necessario (per ovvie ragioni di sicurezza) isolare e trasportare il migrante sulla nave Etna dove è presente una zona ad elevato bio-isolamento.

Il Ministero della Salute è stato subito avvisato dell'attività di messa in quarantena dell'immigrato. Nelle prossime ore sapremo se, effettivamente, si tratta di Tbc e malaria. Speriamo di no. Continuano gli sbarchi in Sicilia. Volontari e militari sono impegnati costantemente ad accogliere ondate di migranti. E poi dicono che l'Italia non è ospitale.