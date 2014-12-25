"Noi e la Giulia", Edoardo Leo torna alla regia, Claudio Amendola nel cast

Edoardo Leo torna alla regia con "Noi e la Giulia", film comico interpretato dallo stesso cineasta assieme ad attori del calibro di Claudio Amendola, Anna Foglietta, Luca Argentero, Stefano Fresie e Carlo Buccirosso.

"Noi e la Giulia" racconta la storia di tre amici, Diego, Fausto e Claudio, che si trovano ad aprire insieme un agriturismo. Ai tre ai aggiungerà Sergio (Claudio Amendola), un uomo stralunato e strano, ed Elisa (Anna Foglietta), un'eccentrica ragazza in stato interessante.

Carlo Buccirosso veste i panni di Vito, un camorrista che complica la vita ai tre, recandosi a chiedere il 'pizzo' a bordo di una vecchia Giulia 1300. Diego, Claudio e Fausto, però, non desistono e combattono la camorra a loro modo. Una commedia piacevole per dimenticare un po' i problemi della vita.