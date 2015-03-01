Belen Rodriguez fa irritare fan: "Social network pericolosi per i minori"

Belen Rodriguez ha fatto irritare i suoi fan, qualche giorno fa, per le sue critiche rivolte ai social network. La soubrette argentina ha detto che i minori dovrebbero stare lontani da Facebook ed altri social, in quanto insidiosi, aggiungendo: "Terrò Santiago (il figlioletto, n.d.r.) lontano dai pericoli e dalle insidie del web".

Molti fan di Belen hanno trovato di pessimo gusto le sue asserzioni, visto che lei passa molto tempo a postare le foto di Santiago sul web. Secca ed immediata la replica della Rodriguez, puntualizzando che pubblicare foto proprie o dei parenti è differente dal permettere ai piccoli di trascorrere molte ore sui social network.

"Intendevo che secondo me i bambini intorno ai 10/14 anni non dovrebbero avere degli account personali sui social network, ma dovrebbero vivere la loro infanzia diversamente, perché potrebbero soffrire", ha spiegato Belen.