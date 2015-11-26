Skinheads tappezzano Vicenza di locandine contro ius soli: Caritas e Pd nel mirino

"Vogliamo denunciare chi continua a condurre un chiaro disegno politico finalizzato all'annientamento dell'identità italiana".

"Speculazione? Non abbiamo nessuna convenzione e non ospitiamo rifugiati, ma persone senza fissa dimora, grazie all'impegno di oltre 700 volontari. Quello che mi preoccupa è l'alzarsi di un livello conflittuale povero di qualità, ma ricco di muscolosità. Mi riferisco ad esempio alle questioni del gender e dell'immigrazione. Da un anno a questa parte si respira un clima di contrapposizione che mi ricorda periodi bui della storia".

"Crediamo fortemente nella difesa dei valori costituzionali e repubblicani. Per questa ragione rivendichiamo la nuova legislazione sullo ius soli, che permette a tante donne e tanti uomini che fanno crescere il nostro Paese e a tante ragazze e a tanti ragazzi nati e cresciuti nel nostro Paese, di poter ottenere la cittadinanza italiana in tempi e modi consoni a un Paese civile. Le intimidazioni vili non ci intimidiscono e ci convincono della necessità di andare avanti".

, ovvero il diritto di cittadinanza riconosciuto ai figli degli stranieri che nascono in Italia, ovviamente a patto che uno dei genitori abbia il permesso di soggiorno da molto tempo. Davanti alle sedi didi numerose città italiane, tra cui Vicenza, sono state affisse molte locandine ritraenti il tricolore italiano. L'azione è stata rivendicata dai militanti di, che hanno diffuso il seguente comunicato:Gli skinheads, in sostanza, contestano lo ius soli (la cui riforma è attualmente in discussione in Parlamento) e le eccessive agevolazioni previste per gli immigrati, a scapito degli italiani. I militanti di estrema destra contestano, dunque, sia il Pd che la Caritas. Quest'ultima, secondo gli skinheads, ha una. La Caritas inoltre è accusata di lucrare con la scusa dell'altruismo "proponendo un pericolosissimo modello di integrazione volto a ridurre i popoli in una poltiglia indifferenziata". Alle accuse degli attivisti di estrema destra ha risposto, direttore della Caritas diocesana:Le segreterie del Pd, invece, hanno commentato le parole forti e i gesti degli skinheads con la seguente nota:Tutti i manifesti affissi dagli skinheads sono stati prontamente rimossi dai poliziotti.