Stasera in TV: martedì 9 settembre 2014

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2014

tvRAI 1: (QUALIFICAZIONI EUROPEI 2016) Questa sera alle ore 20.30 andrà in onda la prima sfida del girone H della fase di qualificazione degli Europei 2016 che vedrà in campo Norvegia-Italia.   RAI 2: (TELEFILM) Questa sera alle ore 21.10 andranno in onda due episodi del telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”  Nel primo episodio, “La principessa” assisteremo al tentativo di rapimento nei confronti di una ragazza di 17 anni. Ben e Semir riescono a sventare il sequestro della ragazza (Hanna) e prendono a cuore la sua particolare situazione; Nel secondo episodio “Animali selvaggi” Ben è coinvolto in un rocambolesco inseguimento in autostrada e dopo varie vicissitudini, con il suo collega Semir riesce ad individuare il fuggitivo;   RAI 3: (FILM) Questa sera alle ore 21.05 andrà in onda il film romantico “Un amore tutto suo” con Sandra Bullock, Bill Pullman e Peter Gallagher (1995): Una ragazza riesce a salvare la vita di un uomo di cui è pazzamente e segretamente innamorata e viene scambiata per la sua fidanzata;   RETE 4: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.10 andranno in onda due puntate della miniserie “La Bibbia” (“Terra Promessa”)   CANALE 5: (FILM) Questa sera alle ore 21.10 proporrà il film “Finalmente la felicità” con Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero e Thyago Alves (2011): Benedetto, un professore originario di Lucca, partecipa a “C’è posta per te” e riesce a conoscere la sorella che era stata adottata poco tempo prima dalla madre.   ITALIA 1: (SERIE TV) Questa sera alle ore 21.10 andranno in onda due puntate di “Chicago Fire” e in seconda serata alle 23.05  il film “Eagle Eye”   LA 7: (FILM) Questa sera alle ore 21.10 andrà in onda il film “Suspect, presunto colpevole” con Dennis Quaid, John Mahoney e Liam Neeson (1987): Un’avvocatessa difende un barbone sordomuto che era stato accusato di aver sgozzato una segretaria.
