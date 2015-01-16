Atletico Madrid-Real Madrid 2-2: Fernando Torres 'mattatore', colchoneros volano ai quarti
di Redazione
16/01/2015
E' finita 2-2 la partita tra Atletico Madrid e Real Madrid. Ora l'Atletico ha la strada spianata verso i quarti di finale della Coppa del Re, visto che all'andata aveva vinto 2-0
Il 'mattatore' del match è stato Fernando Torres, che ha siglato 2 reti. Al Real Madrid non sono bastati i gol di Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo, lo ricordiamo, è fresco di Pallone d'Oro. Ancellotti e i suoi amareggiati. I colchoneros volano ai quarti.
