Atletico Madrid-Real Madrid 2-2: Fernando Torres 'mattatore', colchoneros volano ai quarti

16/01/2015

E' finita 2-2 la partita tra Atletico Madrid e Real Madrid. Ora l'Atletico ha la strada spianata verso i quarti di finale della Coppa del Re, visto che all'andata aveva vinto 2-0

Il 'mattatore' del match è stato Fernando Torres, che ha siglato 2 reti. Al Real Madrid non sono bastati i gol di Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo, lo ricordiamo, è fresco di Pallone d'Oro. Ancellotti e i suoi amareggiati. I colchoneros volano ai quarti.

