BOOMDABASH E J-AX CANTANO "IL SOLITO ITALIANO": NUOVO SINGOLO COLLETTIVO SALENTINO

di Redazione 30/09/2015

Boomdabash è un gruppo salentino che ha sempre contestato l'italietta dei bigotti, dei benpensanti e dei moralisti. Gli artisti hanno sottolineato la loro riluttanza verso i falsi moralisti e bigotti italiani anche nel disco "Radio Revolution", uscito lo scorso 16 giugno I brani contenuti in "Radio Revolution" rappresentano un vero inno contro "chi dice di non essere razzista ma addita l'extracomunitario come unica ragione delle proprie sventure, chi sbandiera ai quattro venti la propria incorruttibile onestà, ma con l'armadio colmo di scheletri". Nelle ultime ore è uscito il singolo, estratto da "Radio Revolution", "Il solito italiano", in cui Boomdabash deridono tutti gli italiani conservatori, abbastanza recalcitranti ai cambiamenti. Ne "Il solito italiano" il collettivo salentino ha deciso di collaborare con un artista che ha sempre stigmatizzato bigotti e benpensanti, ovvero J-Ax. "Il solito italiano" balzerà presto nelle prime posizioni della classifica dei singoli più venduti in Italia. I Boomdabash amano collaborare con altri artisti: è riuscito, ad esempio, il duetto con Alessandra Amoroso in "A tre passi da te", che arrivò subito nella top ten dei singoli iTunes. La presenza di J-Ax ne "Il solito italiano" è un fattore decisamente positivo per la fortuna della canzone. Il rapper milanese, lo ricordiamo, è reduce da un'estate brillante grazie al brano "Maria Salvador" (feat. Il Chile) che è stato un vero tormentone. Intanto Biggie Bash, Mr. Ketra, Blazon e Payà hanno invitato i fan, mediante l'hashtag #ilsolitoitaliano, a postare le foto che ritraggono gli stereotipi degli italiani. Insomma, un modo simpatico per sottolineare vizi e virtù degli abitanti del Belpaese.

