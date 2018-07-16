Home Home Temptation Island 2018 anticipazioni, Ida Platano lascia Riccardo?

Temptation Island 2018 anticipazioni, Ida Platano lascia Riccardo?

di Redazione 16/07/2018

Tutti pronti per le nuove Temptation Island 2018 anticipazioni? Nel mirino delle news troviamo Ida Platano lascia Riccardo ex cavaliere del trono over. Secondo alcuni rumors in occasione della nuova puntata del reality potremmo assistere a un secondo falò, oltre che alla fine di una nuova storia d'amore. Secondo falò per Ida e Riccardo? Come abbiamo avuto modo di notare in occasione della prima puntata di Temptation Island 2018, le coppie di questa nuova edizione hanno già sfoderato i primi colpi di scena. Secondo alcuni rumors sembra che i protagonisti del secondo falò saranno proprio Ida e Riccardo. La dama del trono over è sempre più confusa circa il rapporto con Riccardo, ad aggravare tutto c'è il tentatore Davide che sembra capire quali siano le sue reali esigenze. Ida e Davide parlerebbero la stessa lingua in materia di priorità, essendo entrambi genitori. La cosa non sarebbe gradita da Riccardo Guarnieri che l'avrebbe accusata di mettere in risalto tutti i suoi difetti, come se in lui non riuscisse a vedere altro. "Ho un nuovo video per te" La frase cult di Temptation Island senza ombra di dubbio è la seguente: "Ho un nuovo video per te". Nel mirino delle news riguardanti Temptation Island 2018 anticipazioni troviamo Giada e Francesco, ma soprattutto Ida Platano e Riccardo. Le due coppie a quanto pare perderanno il controllo della situazione, tanto che stare in programma potrebbe esserci il secondo falò. Tra gli eventi più atteso troviamo anche l'arrivo di Gemma Galani che, purtroppo, agiterà molto di più le acque per la coppia che arriva dal trovo over. Secondo quanto raccontato da Lanostratv.it un utente del web che ha incontrato Ida Platano avrebbe dichiarato: "Era evidentemente triste e delusa. Non ha confermato niente, ma ha fatto intendere di essere uscita dal programma da sola". Oronzo e Valentina il confronto I fan di Temptation Island 2018 però sono in attesa di scoprire se ci sarà il fatidico Oronzo e Valentina il confronto! Il ragazzo sarebbe tornato il lacrime dalla produzione del reality show, chiedendo un ultimo confronto con Valentina. D'altronde ti accorgi di ciò che perdi solo quando l'hai effettivamente perso no? Al momento non è ben chiaro se Valentina abbia accettato o meno di parlare con l'ex fidanzato, ma secondo alcune anticipazioni sembrerebbe che i due comunque siano tornati insieme.

