Valentina torna da Oronzo, Ida e Riccardo news?
di Redazione
17/07/2018
Valentina e Oronzo: "Io ti perdono"Il programma si apre proprio con la coppia Valentina e Oronzo. Nel corso di questa settimana il mondo del gossip si è concentrato molto sui due ragazzi, al fine di capire se Valentina avesse accettato o meno il confronto... Come potete immaginare, Oronzo in lacrime ha chiesto alla redazione di poter incontrare la sua fidanzata al fine di farle capire quanto fosse pentito: "Scusa se ti ho fatto soffrire in questi dieci anni. Sei la donna della mia vita". In un primo momento Valentina sembrava non voler cedere alle lacrime e e scuse del fidanzato, ad averla convinta nella sua scelta sarebbe stato il gesto di Oronzo che ha gettato i suoi occhiali nel fuoco. "Io un'altra possibilità te la do - dichiara Valentina -. Ti perdono, ma basta con tutto perché sono davvero stanca".
Ida e Riccardo: "Un uomo così non lo voglio"Nel mirino delle news troviamo anche Ida e Riccardo, ex protagonisti del tronoover diUomini e Donne. Ospite speciale della puntata di ieri è stata Gemma Galgani che ha voluto dare il suo sostegno all'amica Ida. "Una storia non si basa sulla paura, devi andare fino in fondo, lo devi a te stessa", ha affermato Gemma. La puntata di Temptation Island ha messo in risalto diversi momenti della crisi tra Ida e Riccardo, lei sempre più vicina al tentatore Davide, lui ferito in preda agli attacchi d'ira tanto da chiedere il falò di confronto anticipato. Da canto suo Ida guardando un video afferma: "Un uomo così non lo voglio". Alcuni rumors non a casa vorrebbero la coppia definitivamente separata. Cosa succederla il prossimo lunedì?
Michael tradisce Lara?Una delle coppie più sofferenti di questa edizione sembra essere quella composta da Michael e Lara. I due ragazzi sarebbero in crisi dallo scorso novembre, quando Lara avrebbe scoperto il fidanzato sentire di nascosto una ragazza fingendosi single. Il maggior problema di Michael sarebbe rappresentato dal fatto che la sua fidanzata non riesca ad avere con lui alcun tipo di rapporto intimo, mentre nel corso del falò emerge un episodio che la coppia inizialmente avrebbe cercato di tenere per se. A quanto pare Michael tradisce Lara qualche mese prima di entrare ufficialmente nel cast di Temptation Island 2018... Ma per loro non è ancora giunto il momento del falò decisivo. Michael sembra essere sempre più intenzionato a lasciare la fidanzata, Lara di canto suo afferma: "Lo smonto como un mobile dell'Ikea".
Redazione
