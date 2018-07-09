Home Home Temptation Island anticipazioni oggi, una coppia abbandona lo show

di Redazione 09/07/2018

Tutti pronti per l'inizio ufficiale di Temptation Island? Le varie news hanno invaso la categoria Temptation Island anticipazioni oggi, al fine di scoprire perché una coppia abbandona lo show subito dopo la prima settimana... Temptation Island prima punta Il conto alla rovescia è già finito, tutto è già pronto per la messa in onda della Temptantion Island prima puntata... Secondo alcune anticipazioni, potremmo assistere fin da subito a una serie di colpi di scena. L'intervista rilasciata da Maria De Filippi, ospite di Rudy Zerby a Radio Deejay, questa nuova edizione del reality che mette a dura prova i sentimenti poterebbe essere molto più movimentata di quelle precedenti. Nel mirino dei riflettori troviamo la coppia composta da Oronzo e Valentina. Raffaella Mennoia Instagram La scorsa settimana a far discutere è stata la dichiarazione fatta sul profilo Raffaella Mennoia Instagram. L'autrice di Maria De Filippi si è lasciata andare a un lungo sfogo, postato poi nella sua pagina social. Raffaella Mennoia ha sottolineato come la vita non è un film, dato che a volte è più importante lasciare andare, mollare la presa, piuttosto che trattenere. A chi erano dirette le parole dell'autrice di Temptation Island? Oronzo e Valentina, Nilufar e Giordano I fan di Temptastion Island sono concentrati sul programma al fine di scoprire quali sono stati i reali problemi tra Oronzo e Valentina ma non solo... Quali sono i problemi che li avrebbero spinti a un addio anticipato dello show, ammesso che questo ci sia stato davvero? In questo frangente sono diverse anche le domande che aggirano attorno all'edizione vip di Temptation Island, alla quale dovrebbero partecipare Nilufar e Giordano. A lanciare l'indiscrezione è stato 361 magazine: "Nilufar Addati dopo la discussa esperienza a Uomini e Donne, programma in cui ha scelto Giordano Mazzocchi, farà parte, proprio con quest’ultimo del cast di Temptation Island Vip".

