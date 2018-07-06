Temptation Island Raffaella Mennoia anticipazioni: "Mollare la presa"
di Redazione
06/07/2018
Valentina e Oronzo lasciano Temptation Island?Le anticipazioni rilasciate da Maria De Filippi, riguardante l'abbandono di una prima coppia solo dopo una settimana di riprese, ha mobilitato subito il web. Qual è la coppia che ha lasciato Temptetion Island? Second quanto sarebbe stato pubblicato da WittyTv, la coppia ad aver abbandonato il reality è quella formata da Orozono e Valentina. Il ragazzo nel video di presentazione ha affermato di non aver problemi con Temptation Island, dato che nel fidanzamento con Valentina non è sempre stato fedele... Ma che nonostante tutto è sempre stato perdonato e così sarebbe successo anche a Temptation Island. Attenzione: Valentina e Oronzo lasciano Temptation Island?
Temptation Island anticipazioniSecondo quanto emerso dalla pubblicazione di Temptation Island anticipazioni, sembrerebbe che siano diverse le coppie ad essere entrate già in crisi. La stessa Maria De Filippi aveva già parlato di un'edizione difficile, fuori dagli schemi e ricca di colpi di scena, molti di più rispetto a quella dell'anno passato. Sembrerebbe, inoltre, che Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano già molto vicini ai loro tentatori, alimentando così litigi e gelosie. Raffaella Mennoia ha pubblicato però un lungo post sui social dal sapore di anticipazione, condita con rumors.
Raffaella Mennoia: "La vita è mollare la presa"Le anticipazioni di Temptation Island sono state arricchite dal un post pubblicato sul profilo Raffaella Mennoia Instagram. L'autrice del programma si è lasciata andare a un lungo scrivendo: "Ma guarda che la vita non è quella dei film dove il problema più grande è se lui ti lascia o se lei scopre un tradimento... È capire se un amore finisce e stop punto ciao addio peggio per te o solo capire che l'amore può finire stop senza colpe..- Del mollare chi non ti ama per dignità più che per odio... Donne non pensate solo all'amore vi prego".
Temptation Island anticipazioni oggi, una coppia abbandona lo show
Sara Affi Fella Instagram, Luigi Mastroianni replica: Solo chiacchiere?
