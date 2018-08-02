Home Home Temptation Island proposta di matrimonio, "Patata vuoi sposarmi?"

Temptation Island proposta di matrimonio, "Patata vuoi sposarmi?"

di Redazione 02/08/2018

Il reality che mette a dura prova i sentimenti è finito, ma non del tutto. Colpo di scena, Temptation Island proposta di matrimonio per Raffaela che dice si, mentre Martina? Nuova frase cult dello show: "Patata vuoi sposarmi?". Temptation Island 2018 Lara e Micheal Come da tradizione del programma, anche Temptation Island 2018 si è concluso con il classico "Un mese dopo...". L'attenzione si è concentrata su Lara e Michael. La ragazza ha davvero risposto sulle rime all'ex fidanzato che, durante il reality, durante il suo percorso non si è dimostrato galante o quanto meno rispettoso. Michael, secondo quanto raccontato anche dalla tentatrice Rita, avrebbe cercato un approccio fisico durante il weekend romantico e non solo... Nel momento "Un mese dopo..." ha dichiarato di essere pentito e pronto a tornare insieme a Lara. Peccato che Filippo Bisciglia ha esordito dicendo: "Lara ho un video per te", anche a programma concluso. "Lara abbassa i torni e porta rispetto" Il momento tanto atteso arriva per tutti, compresi Lara e Michael. Prima di vedere il falò di confronto tra i due, arriva quello di Raffaela e Andrea. A grande sorpresa il ragazzo riesce a farsi perdonare ancora una volta, in un modo quasi romantico, chiedendo alla fidanzata di sposarlo... Raffaela, commossa e innamorata, dice si e il pubblico non è d'accordo. Fortunatamente ci pensa Lara! La rivincita della ragazza finalmente arriva. Michael in modo spavaldo dice: "Lara abbassa i toni e porta rispetto". Lara, in parte accecata dalla rabbia, esordisce: "Stai zitto! Non ti azzardare. Non sono i concetti, è la cattiveria che hai usato verso di me. Tu non sai cos'è il rispetto, mi hai umiliato in continuazione. Hai fatto discorsi di una pochezza e di una tristezza per un uomo di 30 anni…Mi ha buttato giù e ti sei pulito i piedi, ti rigiro la moneta che mi dai". "Non mi ha mai parlato di tornare con lei" Per Lara il tutto non finisce qui... Filippo Bisciglia le comunica: "Ho un video per te". A parlare è nuovamente Rita: "Michael mi ha chiamata subito dopo il falò, voleva vedermi, mi ha contatto su Instagram. È sempre molto dolce con me, usa nomignoli, mi dice che gli manco, che si era innamorato, che voleva vedermi il prima possibile e che voleva dirlo davanti a tutta Italia. Ho anche i messaggi di tutto quello che affermo. Non ha mai parlato di tornare con lei e ha sostenuto che lasciarsi era la cosa giusta da fare". Ma Lara è ferma sulla sua decisione, vuole un uomo che sappia amarla e rispettarla. Michael resta così solo, senza fidanzata e flirt con Rita. Martina e Gianpaolo: "Patata vuoi sposarmi?" Una delle storie che più ha colpito è quella di Martina e Gianpaolo. Trentanni lei, ventiquattro lui, con progetti di vita di versi. Martina lo raggiunge in Salento, vuole il matrimonio, dei figli... Gianpaolo, non lo sa. Il ragazzo riesce a far chiarezza e nonostante la fidanzata sia attratta dal tentatore Andrew le consegna un biglietto: "Patata vuoi sposarmi?". La coppia, "Un mese dopo...", avrà deciso di tornare insieme e convolare a nozze? Keep and calm perché Martina, secondo quanto dichiarato da Isa&Chia, ieri sera ha iniziato a seguire su Instagram il tentatore Andrew!

