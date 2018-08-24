Temptation Island Vip cast tentatori completo: Nicolò Raniolo c'è?
di Redazione
24/08/2018
Francesco Chiofalo Lenticchio a Temptation Island VipNel 2017 uno dei protagonisti di Temptation Island che più ha colpito il pubblico è stato proprio Franchesco Chiofalo, arrivato nello show insieme all'ex fidanzata Selvaggia Roma. La coppia, all'epoca, decise di lasciare insieme il reality, ma la loro storia si è interrotta qualche mese dopo e adesso Selvaggia Roma è felicemente fidanzata insieme a un altro uomo. La vita del personal trainer sta per essere rimessa a dura prova. Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, tra i tentatori di Temptation Island Vip?
Nicolò Raniolo tentatoreEbbene si, nel Temptation Island cast tentatori completo troviamo Francesco Chiofalo, Davide Rossi e non solo... È partito in Sardegna anche il corteggiatore che ha spezzato il cuore di Sabrina Ghio, Nicolò Raniolo. Le sorprese però a quanto pare sembrano essere destinate a non finire qui. Il cast dell'edizione vip di Temptation Island sembra riservare una lunga schiera di sorprese, proprio grazie alla partecipazione di personaggi particolari. Quali saranno, invece, le tentatrici per i fidanzati?
Francesca Cipriani Temptation Island VipQualche giorno fa il mondo del gossip italiano ha raccontato della possibilità secondo cui, Francesca Cipriani, possa essere pronta a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico che potrebbe portare la firma del chirurgo Giacomo Urtis. Oggi però ecco IlTempo.it racconta una news diversa. Sembrerebbe infatti che Francesca Cipriani sia partita in Sardegna per partecipare a Temptation Island Vip e non solo... Sullo stesso aereo sarebbero saliti anche Jeremias Rodriguez, l'ex tronista Andrea Cerioli, Pierparolo Pretelli e un ex fidanzata di Mario Balotelli, Melissa Castagnoli che abbiamo avuto modo di conoscere grazie al Grande Fratello 15.
Redazione
