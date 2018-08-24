Home Gossip Giulia De Lellis single ai fan: Non ho mai smesso...

di Redazione 24/08/2018

Giulia De Lellis si mette a nudo con i fan e decide di rispondere ai fan tramite la funzione di Instagram Fammi una domanda. La curiosità dei follower dell'ex corteggiatrice è stata alimentata dalla nuova vita di Giulia De Lellis single, la ragazza è ancora in cerca d'amore? "Non ho mai smesso..." Giulia De Lellis e Andrea Damante Una delle coppie più belle nate negli studios di Uomini e Donne ha deciso di dividere le proprie strade per sempre. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati definitivamente. Secondo alcuni rumors del gossip il ritorno di fiamma sarebbe stato dettato da alcune esigenze pubblicitarie... Ma lasciamo agli altri il beneficio del dubbio. In ogni caso Giulia De Lellis single ha deciso di vivere in pieno le ultime vacanze estive. Flavio Briatore nuovo flirt Nel corso delle ultime settimane si è spesso discusso sul nuovo Flavio Briatore nuovo flirt. L'imprenditore, in occasione di una vacanza a Porto Cervo, sarebbe stato avvistato in un locale, molto vicino a Giulia De Lellis. Ovviamente si tratta di rumors che successivamente non hanno mai trovato una reale conferma, ma il gossip resta comunque in allerta. Fatalità, però, Giulia De Lellis ha deciso di mettersi a nudo con i fan rispondendo ai loro messaggi attraverso la funzione Instagram Fammi una domanda. "Non ho mai smesso" Dopo la fine della relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco che un follower ha colto l'occasione per chiedere se, nonostante la delusione, fosse ancora in cerca dell'amore. Giulia De Lellis poco dopo ha risposto: "Ovunque, non ho mai smesso... Mi danno amore tantissime persone, moltissime cose, molti momento e a volte ricordi. Lo cerco e me lo prendo ogni giorno in qualcosa di diverso". Chissà se dopo questo messaggio, Maria De Filippi, rivaluti la possibilità di avere Giulia De Lellis single come tronista a Uomini e Donne.

