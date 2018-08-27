Home Home Iniziano le registrazioni di Temptation Island Vip, il post di Simona Ventura

Iniziano le registrazioni di Temptation Island Vip, il post di Simona Ventura

di Redazione 27/08/2018

Grandi notizie in arrivo da Instagram: iniziano le registrazioni di Temptation Island Vip! La news arriva attraverso un post di Simona Ventura, Raffaella Mennoia, Gabrielle Parpiglia ecc... Temptation Island Vip registrazioni L'inizio del programma è stato slittato... Ma le sono già iniziate le Temptation Island Vip registrazioni! Le coppie, come documentato su Instagram, sono già partite e arrivate in Sardegna dove dovranno mettersi in gioco, oltre che testare la resistenza del loro amore. Come potete benissimo immaginare la curiosità dei fan è già altissima ma non solo... Quando andrà in onda il reality che mette a dura prova i sentimenti? Al momento non è stata fissata una data ben precisa, ma data la data di inizio delle registrazioni, Temptation Island Vip dovrebbe andare in onda tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi Nilufa Addati e Giordano Mazzocchi, senza ombra di dubbio, sono la coppia che più di tutti ha già catturato l'attenzione del pubblico di Temptation Island Vip. In questi giorni un'amica della coppia, Valentina Vignali, ha pubblicato lo screenshot degli ultimi messaggi inviati prima di abbandonare i social per un mese. Le due amiche si sono salutate con affetto, ma la Vignali ha ricordato a Nilufar Addati di mantenere la calma... Riuscirà nello scopo l'ex tronista italo-persiana? "Work in progress" Da qualche giorno sono iniziate le registrazioni di Temptation Island Vip e tutto viene documentato sui profili Instagram di Gabriele Parpiglia, Raffaella Mennoia ecc... Ovviamente, documentato senza far vedere più del dovuto. La stessa Simona Ventura ha postato una foto che la ritrae nel back stage, al trucco e parrucco, con scritto "Work in progress". La verità è che tutti i fan di Temptation Island aspettano un momento ben preciso che accadrà durante la prima edizione vip dello show. Simona Ventura che al suo ex marito Stefano Bettarini dice: "Stefano, ho un video per te".

