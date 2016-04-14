Tenerife, palazzo crolla: un morto e tre feriti

Momenti di panico stamani, dopo le 9, ad Arona, cittadina dell'isola di Tenerife. Un palazzo di 4 piani è improvvisamente crollato

"Una potente esplosione è stata sentita nella strada, che in un attimo è stata sommersa da tanta polvere".

"I servizi di emergenza hanno messo una donna su una barella e le hanno messo un collare per proteggere il suo collo".

"Era come se una bomba fosse esplosa".

Il bilancio del crollo parla di un morto, 3 feriti e 9 dispersi. Secondo quanto riportato da "El Mundo", molte persone che vivono nelle vicinanze del crollo sentono un forte odore diLa vittima è una donna anziana, il cui corpo è stato trovato e tirato fuori dalle macerie dagli uomini dell'Unità militare di emergenza. Il sindaco di Arona, José Julian Mena, ha reso noto che i feriti sono due uomini e una donna, mentre i dispersi sono 9. Tre edifici nelle vicinanze del palazzo crollato sono stati evacuati per ovvi motivi di sicurezza. Il calciatore del Newcastle Ayoze Perez, nato a Tenerife, ha espresso su Twitter il suo sostegno a tutte le persone che stanno vivendo momenti tremendi a causa del crollo del palazzo, che si trova nel quartiere di Los Cristianos, nel sud di Tenerife. Nelle ultime ore quattro persone sono state estratte vive dalle macerie ed ora stanno ricevendo le cure mediche. Una donna di 57 anni e un ragazzo di 28 hanno riportato invece gravi ferite ed ora lottano tra la vita e la morte in ospedale. Non si conosce ancora la causa del crollo del palazzo ma, per fini precauzionali, è stata disposto lo sgombero di tre palazzi vicini a quello crollato. Oscar Nunez, coordinatore delle emergenze locali, ha riferito ai microfoni di una radio:Carlos, titolare di un ristorante ubicato in zona, ha detto:Diversi video postati su Twitter mostrano l'edificio dopo il crollo. La zona dove si trova l'edificio crollato è vicina alla spiaggia, quindi è molto affollata di turisti. Un residente ha affermato:Secondo un lavoratore, si è sentito un forte odore di gas prima che il palazzo crollasse "come un mazzo di carte". Vigili del fuoco e i poliziotti con i cani da salvataggio stanno ancora cercando tra le macerie. Man mano che passano le ore si riduce la speranza di ritrovare qualcuno in vita. Tenerife è la più grande delle sette isole Canarie, dove vivono anche molti espatriati britannici. Sembra che nella tragedia non sia rimasto coinvolto nessun cittadino britannico. Giornata decisamente luttuosa a Tenerife, meta turistica molto frequentata anche dagli italiani, soprattutto in estate. Diversi appartamenti dell'edificio crollato erano adibiti ad alloggi per le vacanze, quindi erano vuoti.è certamente uno dei quartieri più belli e visitati delle isole Canarie, soprattutto per le sue incantevoli spiagge e per la movida. Molti turisti si recano a Los Cristianos proprio per scatenarsi e frequentare locali decisamente 'animati'. La località piena di negozi, ristoranti, boutique e caffè, dunque, è stata scossa da un episodio funesto e imprevedibile. Le forze dell'ordine stanno verificando se sia stata, effettivamente, una fuga di gas a provocare il crollo dello stabile.