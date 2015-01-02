Marco Mengoni primo su iTunes con "Se sei come sei": estratto da "Parole in circolo"

Marco Mengoni continua ad incassare successi. Il singolo "Se sei come sei", contenuto nel nuovo capolavoro "Parole in circolo", che uscirà il prossimo 13 gennaio, occupa già la prima posizione su iTunes, così come il disco, sebbene quest'ultimo sia in pre-order.

Ottimo risultato anche per il primo estratto dall'ultimo disco del cantautore laziale, "Guerriero", certificato già platino e molto visualizzato su YouTube (8 milioni di views).

Momento d'oro, dunque, per Marco Mengoni, che si conferma come uno dei cantautori italiani più talentuosi del momento.