Teresanna Pugliese ha chiamato il figlio Francesco: scoppia la polemica

di Redazione 11/06/2015

Ieri Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice e tronista del programma di Canale 5, “Uomini e Donne”, ha dato alla luce il suo primo figlio, frutto del suo amore con il compagno Giovanni Gentile. Poche ore fa via social, sono state pubblicate le prime immagini del bambino, che per quanto ancora non mostrino altro che una tenerissima manina, hanno mandato alle stelle l'entusiasmo dei numerosissimi fan e degli amici. Ma a suscitare scalpore e qualche polemica, è stata la scelta del nome bimbo, che è stato chiamato Francesco. Un'omonimia che ovviamente riguarda lo storico ex fidanzato di Teresanna Pugliese, Francesco Monte, impegnato oggi con Cecilia Rodriguez. Di fatto, la scelta del nome, non ha comunque nulla a che fare con eventuali nostalgie del passato della Pugliese ma semplicemente, la coppia ha voluto dare al bimbo, il nome del padre di Giovanni, che si chiama appunto Francesco. Tutto qui! Michela Galli

