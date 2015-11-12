Home Spettacoli "Lea" Su Rai Uno Il 18 Novembre: Vera Storia Di Lea Garofalo, Donna Uccisa Dalla 'Ndrangheta

di Redazione 12/11/2015

Mercoledì prossimo, 18 novembre 2016, andrà in onda su Rai Uno, in prima serata, "Lea", film diretto da Marco Tullio Giordana che narra la storia, realmente accaduta, di Lea Garofalo, donna che ha avuto il coraggio di dire no alla 'ndrangheta e che ha pagato con la vita la sua scelta Il vero responsabile di Lea Garofalo fu il marito, appartenente di una cosca. Dopo la morte di Lea, la figlia Denise fece il possibile per far arrestare tutti i membri dell'organizzazione criminale di cui il padre era parte integrante. Oggi Denise non vive in piena libertà in quanto sottoposta a un ferreo programma di protezione. Giordana, riferendosi a Denise, ha detto: "Spero che Denise guardi questo film, anzi mi piacerebbe guardarlo insieme a lei. Ma non sarà facile, perché oggi Denise vive sotto un rigido programma di protezione. in un mondo blindato che assomiglia molto da vicino alla reclusione. Non è visibile né frequentabile e, durante la lavorazione del film, abbiamo potuto comunicare solo tramite avvocato...". Il regista spera che "Lea", o meglio la storia di Lea Garofalo non venga dimenticata e che la donna non venga definita una vittima. La sua tenacia e la sua forza devono restare da esempio per tutti noi. L'attrice Linda Caridi ha interpretato Denise e, parlando di quest'ultima, ha affermato: "Avrei volto incontrare Denise ma non è stato possibile. Per me è stata una grande responsabilità e un grande onore".

