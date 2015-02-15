"Cenerentola" apprezzato alla Berlinale: in sala dal 12 marzo

E' arrivato il trailer di "Cenerentola", nuovo film targato Disney diretto da Kenneth Branagh. Stavolta i protagonisti della celebre fiaba saranno in carne ed ossa. La trama è quella a tutti nota.

"Cenerentola" è stato proiettato al termine della 65esima edizione della Berlinale. A vestire i panni di Cenerentola, nella pellicola, è la splendida Lily James; Richard Madden, invece, intepreta il principe azzurro. A Cate Blanchett è toccato l'arduo ruolo della malvagia matrigna. Il film è stato molto apprezzato alla Berlinale: tanti applausi alla fine della proiezione. "Cenerentola" approderà nelle sale italiane il prossimo 12 marzo.