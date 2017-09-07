Home Anticipazioni Uomini e Donne Trono Gay, Alex molla tutto per Uomini e Donne

Trono Gay, Alex molla tutto per Uomini e Donne

di Redazione 07/09/2017

C'è molta curiosità per le prime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne anche per scoprire meglio Alex Migliorini, il tronista gay che deve far dimenticare al pubblico tutte le polemiche create da quanto successo a Claudio Sona dopo la scelta della passata edizione. Il ragazzo veronese, dopo essersi presentato ufficialmente parlando anche della difficile decisione di confessare tutto alla sua famiglia quando aveva 18 anni, trovando poi finalmente il pieno appoggio, ha preso anche una decisione importante. Fino a qualche settimana fa infatti Alex lavorare come parrucchiere in un salone di bellezza del veronese, ma per vivere appieno la sua avventura come nuovo tronista di Uomini e Donne ha deciso di licenziarsi e concentrarsi solo sulla ricerca di un nuovo amore. E sulla pagina Facebook del negozio sono apparse nelle ultime ore diverse foto di titolari e colleghi che lo salutano con grande calore e gli augurano tanta fortuna. Ne avrà bisogno, il ragazzo, che si è descritto come una persona molto testarda ma anche molto emotiva perché piange per qualsiasi cosa e gli piace alla follia emozionarsi. Il nuovo tronista gay cerca un uomo con un carattere deciso, ma anche buono per andare a convivere e avere un cane. E tra i candidati spunta già un corteggiatore che potrebbe convincere tutti. Lui è Andrea Nascimbeni, ragazzo che arriva da Desenzano del Garda (quindi vicino a Verona) e fa il venditore di auto. Alto, capelli chiari e occhi verdi si è fatto subito notare da Alex e l'intesa tra i due sembra già molto interessante.

