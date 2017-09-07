Home Gossip GF Vip 2017, Alfonso Signorini all'attacco

GF Vip 2017, Alfonso Signorini all'attacco

di Redazione 07/09/2017

Il Grande Fratello Vip 2017 non è ancora cominciato, ma non si annuncia un ambiente facile per i nuovi concorrenti che da lunedì prossimo, 11 settembre, entreranno nella Casa più spiata d'Italia. Sul web si moltiplicano i commenti ironici e talvolta pesanti su alcune delle scelte, come Giulia De Lellis e i fratelli Rodriguez ma anche Alfonso Signorini, che anche quest'anno sarà l'unico opinionista al fianco di Ilary Blasi, confessa i suoi dubbi. Lo ha fatto con un'intervista a 'Chi', la rivista che dirige da anni, ammettendo che non tutti i concorrenti del GF Vip meritavano di entrare perché in realtà lui alcuni nemmeno sa chi siano come l'ex tronista Luca Onestini, il figlio d'arte (ma nel ciclismo) Ignazio Moser o ancora Gianluca Impastato, il comico che si è fatto conoscere dal grande pubblico a Colorado. Ma anche su quelli in teoria famosi, Signorini ha molti dubbi. A cominciare da Cecilia Rodriguez e da suo fratello Jeremias. Secondo il giornalista essere fratelli di Belen Rodriguez non è assolutamente un merito, ma solo un legame di sangue, e i due non hanno fatto nulla per essere considerati Vip anche perché non hanno mai messo in mostra il loro talento in nessun campo. E poi Cecilia è la fotocopia della sorella più famosa, non fa mai nulla per staccarsi da lei. Ma Alfonso avvisa anche gli altri gieffini: se nella passata edizione Pamela Prati e Valeria Marini potevano in qualche modo contare sul suo appoggio, quest'anno sarà severissimo con tutti, anche quelli come Cristiano Malgioglio che nei giorni scorsi si è già fatto vivo con lui con messaggi molto amichevoli. Non ci sarà pietà per nessuno, almeno sulla carta.

