Cuneo: ucciso dal figlio della compagna, 20enne romeno fermato

Uccisione tra le mura domestiche a Guarene, in provincia di Cuneo, dove un 54enne ha perso la vita per mano di un 20enne, figlio della compagna

"Nel Sud è il concetto di famiglia allargata a salvare la stessa famiglia dalla strage. Dalle nostre indagini emerge poi che i casi più efferati si verificano nei periodi di forte stress, come ad esempio il rientro al lavoro dopo le ferie".

Ad avvertire i carabinieri è stata proprio la convivente della vittima, e madre dell'omicida, che una volta rincasata ha notato il 54enne sul letto in fin di vita. Gli operatori del 118, arrivati subito sul posto, hanno cercato diinvano, l'uomo. Il decesso è stato dovuto probabilmente a una coltellata alla giugulare. L'uomo ha perso molto sangue. I militari non hanno ritrovato ancora l'arma da taglio con cui il ragazzo ha ucciso il 54enne, forse al termine di un accesoSull'episodio stanno indagando i carabinieri di Alba. Il motivo per cui i due hanno iniziato a litigare, però, è ancora ignoto. Il 20enne è stato fermato ed ora è sorvegliato in ospedale: dovrà spiegare molte cose agli investigatori quando si sentirà meglio (attualmente è sotto choc). Il ragazzo vive nella casa dove ha ucciso il compagno della madre con il fratello e il padre della vittima, molto anziano. L'uomo ucciso si chiamava; l'omicida, invece, è un romeno. Ennesima lite tra le mura domestiche che finisce in tragedia. Stavolta, però, i protagonisti non sono moglie e marito, ma un uomo e il figlio della compagna. Non è detto che, in molte famiglie 'allargate' di oggi, si instaurino buoni rapporti tra i membri. Forse non tutti sanno che i delitti consumati tra le mura domestiche occupano la prima posizione nella classifica degliin Italia. La regione in cui avvengono più drammi familiari è laSignificative le parole del presidente dell'Eures, Fabio Piacenti: