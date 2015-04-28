Loading...

Leonardo Di Caprio cerca anima gemella su Tinder: nickname Leonard

28/04/2015

Nonostante la fama e il fascino, l'attore Leonardo Di Caprio si affida al web per trovare l'anima gemella. Pare che l'attore sia iscritto a Tinder con il nickname Leonard.

L'attore non si vergogna di far pare di Tinder, anzi lo ha detto a tutti i suoi amici. La notizia è stata riportata dalla rivista Star Magazine e da diversi siti.

Una fonte anonima ha rivelato: "Ha detto che al momento non ha ancora incontrato nessuna, ma è letteralmente ossessionato nel passare da una ragazza all’altra e scoprire cosa c’è in quel mondo. Ha anche detto che in realtà molte celebrità usano Tinder solo per divertirsi".

