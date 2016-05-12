U&amp;D, Rossella Intellicato lascia Jeremias Rodriguez

"Ci siamo lasciati per interessi diversi, lui era un po' troppo playboy per me. C'erano aspetti che mi hanno fatto capire che lui non era la persona giusta... Entrambi avvertivamo delle mancanze. Non amo perdere tempo. Se capisco che non c'è quello che vado cercando, preferisco chiudere i rapporti. Ad ogni modo non porto rancore: a Jeremias auguro il meglio per il suo futuro".

"BUON SOLE oggi volevo ringraziare VOI tutte le persone che mi stanno e mi sono sempre state vicine in questi mesi....la mia famiglia che ha sempre accettato e sostenuto le mie scelte....le mie amiche che hanno gioito con me ma soprattutto curato le mie ferite....ai miei amici che pur essendo uomini hanno dispensato consigli utilissimi.... ma soprattutto a voi tutte le persone che hanno capito chi sono...a tutte quelle che hanno guardato al di là del primo impatto....a quelle che nella vita piace leggere tra le righe...Grazie!!!! Per avermi difesa... coccolata e amata ogni giorno di più....perché oggi se sono felice è solo grazie a tutti voi".

E' terminata la breve storia d'amore tra Rossella Intellicato e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. A confermare la notizia è stata proprio l'ex tronista dinel corso di un'intervista a Top. Rossella ha detto:Jeremias non rilasciato commenti: ha solo postato una foto che lo ritrae che una misteriosa ed affascinante ragazza mora. La Intellicato ha voluto anche ringraziare, sututti coloro che le sono stati vicini in questi momenti difficili:E' durata poco, dunque, la liaison tra Rossella Intellicato e Jeremias Rodriguez. Negli ultimi tempi si mormorava di una rottura tra i due ma nessuno ne aveva dato conferma. Certo, Rossella aveva postato su Instagram alcuni messaggi da cui trapelava la sua insoddisfazione per il partner, sempre in giro con altre donne. L'ex tronista, però, non aveva mai risposto alle domande relative alla storia con Rodriguez. Gli ultimi mesi non sono stati facili per la Intellicato, specialmente dopo l'addio al trono di Uomini e Donne: ha dovuto subire molte pressioni. Rossella ha lasciato la trasmissione condotta da Maria De Filippi per varie ragioni, in primis il pessimo rapporto con l'opinionistaDopo l'addio a Uomini e Donne, Rossella si sfogò su Instagram, criticando non poco la Cipollari e i suoi corteggiatori, e ringraziando Maria De Filippi e la Redazione di Uomini e Donne. L'ex tronista sottolineò che lei, a differenza di Tina Cipollari, non ama fare "sceneggiate inutili in tv".