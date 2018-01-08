Home Anticipazioni Uomini e Donne Un'ex cantante di Amici è la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne?

Un'ex cantante di Amici è la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne?

di Redazione 08/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Come abbiamo accennato più volte nei nostri articoli, questa nuova fase del Trono Classico di Uomini e Donne si prospetta davvero molto interessante. Poche ore fa è stata ufficializzata la notizia secondo cui un'ex cantante di Amici ha deciso di diventare corteggiatrice nel programma. Corteggiatori famosi, un ex cantante di Amici a Uomini e Donne Durante le vacanze di Natale si era diffuso i rumors secondo cui un altro ex studente della scuola di Amici di Maria De Filippi avesse deciso di partecipare a Uomini e Donne. Questa volta non le ruolo di tronista ma come corteggiatore. L'indiscrezione in questione è stata confermata soltanto alcune ore fa, ma il protagonista non è un uomo come pensavamo ma bensì una donna. A breve infatti avremo modo di vedere negli Studios di Maria De Filippi un'ex cantante di Amici, ovvero Francesca Nicolì che ha deciso di diventare corteggiatrice. L'artista in questione a quanto pare ha perso la testa per uno dei tronisti dello show. Ovviamente non stiamo parlando di Paolo Crivellin che a quanto pare ha fatto la sua scelta, ma bensì del nuovo arrivato Mariano Catanzaro. Francesca Nicolì nuova corteggiatrice, chi è? Nei prossimi giorni avremo modo di conoscere chi è la nuova corteggiatrice di Mariano Catanzaro. Come abbiamo avuto modo di accennare precedentemente la ragazza in questione è un ex alunna di Amici di Maria De Filippi. Il nome di battesimo della corteggiatrice e Francesca Nicolì ma è conosciuta come Kekka. L'ex cantante di Amici, ormai ufficialmente una corteggiatrice di Uomini e Donne, ha partecipato all'edizione del reality andate in onda tra il 2010-2011. Me la sua presentazione Francesca Nicolini si definisce una ragazza molto gelosa e possessiva, che piange spesso, sia per rabbia che per emozioni forti. Francesca Nicolì ha anche spiegato che la sua emotività la spinge quasi alle lacrime proprio alla fine di ogni esibizione, una cosa che comunque sta riuscendo a controllare negli anni. Secondo voi riuscirà la ragazza a farsi notare da Mariano Catanzaro?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp