Luca Onestini e Francesco Monte a cena insieme?

di Redazione 11/01/2018

Luca Onestini e Francesco Monte sono stati soprannominati i fidanzati mollati al Grande Fratello Vip. Questa particolare esperienza sembra averli Uniti in amicizia tanto da decidere di andare a cena insieme? Luca Onestini del Grande Fratello vip sceglie Ivana Mrzavoca? Nel corso delle ultime settimane non si è più parlato di Ivana Mrzavoca e Luca Onestini. Secondo alcune voci del gossip i due avrebbero deciso ufficialmente di stare insieme, ma non rendendo pubblica la loro Love Story. Recentemente però Paola Caruso, ovvero l'ammiratrice segreta degli striscioni al Grande Fratello Vip, ho fatto delle dichiarazioni davvero particolari. In occasione di un'intervista rilasciata Pomeriggio 5 l'ex Bonas ha raccontato in breve flirt avuto con l'ex gieffino ed ex tronista. La Caruso ha definito Luca Onestini un po' troppo infantile aggiungendo di essere comunque felice per lui e la sua relazione appena nata con Ivana... Luca onestini e Francesco Monte un destino in comune? Come abbiamo avuto modo di vedere negli anni gli ex protagonisti di Uomini e donne hanno sempre mantenuto un buon rapporto l'uno con l'altro. I ragazzi, accomunati appunto da un'esperienza simile, oltre il fatto che molti di loro lavorano per le stesse agenzie, In un certo qual modo si trovano in una situazione di convivenza forzata. Quanto detto ha fatto sì che Luca Onestini e Francesco Monte diventassero amici. La conferma di quanto detto arriva da una Instagram Stories pubblicata proprio da Luca Onestini, la ritrae insieme a Francesco Monte e un'altra persona. Nuovo triangolo Ivana Mrzavoca, Luca Onestini e Francesco Monte Instagram Stories pubblicata da Luca Onestini rivela due verità, in primis quella riguardante l'amicizia proprio con Francesco Monte lasciato da Cecilia Rodriguez per intraprendere una relazione con Ignazio Moser. A quanto pare questa particolare esperienza avvicina Monte a Luca Onestini, a sua volta lasciata in diretta durante Grande Fratello Vip Soleil sorge che ha preferito Marco Cartasegna... La cosa più strana è che insieme a loro durante la cena c'era proprio Ivana Mrzavoca. Che i due ex protagonisti di Uomini e Donne si ritrovano nuovamente intrappolati in un triangolo Amoroso?

