Uomini e Donne news: Sabrina Ghio si presenta

di Redazione 02/09/2017

Fra i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne certamente la curiosità maggiore in partenza, non solo perché si tratta dell'unica donna sulla poltrona rossa del dating show, è per Sabrina Ghio. Il nome dell'ex ballerina lanciata da Amici 2003 era uscito nelle ultime orte ed è stato confermato dalla prima registrazione del Trono Classico ma comunque sono molti anche tra i suoi fans di un tempo che si chiedono come sia cambiata in questi quattordici anni la ragazza romana. Nel suo filmato di presentazione la vulcanica Sabrina ha ricordato che Maria De Filippi già ai tempi di Amici aveva provato a trovarle un fidanzato anche se era ancora molto giovane. Ora vediamo se è la volta buona, aggiunge lei raccontando quella che è stata la sua vita privata negli ultimi anni: la Ghio precisa subito di vivere insieme alla figlia Penelope che adesso ha 4 anni ed è nata dal matrimonio con l'immobiliarista Federico Manzolli: “Lei è la cosa più importante della mia vita, da quattro anni a questa parte ho scoperto con lei il vero amore”. L'ex ballerina si sente in colpa verso la figlia perché il matrimonio è finito anzitempo, ma anche se ha avuto molte delusioni nella vita crede ancora nell'amore vero anche se vorrebbe trovare una persona che non se ne approfitti come invece è successo in passato. Oggi la bionda romana ha abbandonato la sua carriera in posta e si occupa di seguire il marketing di uno studio medico. Il lavoro va bene e la soddisfa, ora vorrebbe che fosse altrettanto per la sua vita privata: “Vorrei un uomo che si prendesse cura di me e mi rendesse tutto più bello. Vorrei un amore folle, di quelli che ti fanno battere il cuore, che ti fanno fare pazzie e che non ti fanno dormire la notte”. E andrebbe bene anche un ragazzo più giovane di lei perché lei è alla ricerca di un compagno e non di un padre per sua figlia, quello esiste già.

